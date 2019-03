WUR: ‘Niet de moeite waard om te reageren op speech Baudet’

Wageningen overweegt recreatie­plas in de uiterwaar­den

28 maart WAGENINGEN - Inwoners van de stad Wageningen kunnen in de toekomst mogelijk zwemmen in een recreatieplas in plaats van in de gevaarlijke, nu nog zeer populaire Rijn. Eind dit jaar moet duidelijk zijn of er een dergelijke plas komt tussen Pabstsendam en Havenkanaal.