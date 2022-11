‘Zeer jonge dame’ steelt onder druk van vriendinnetjes voor 108 euro aan knuffels bij Intertoys in Wageningen

Financiële zorgen voor nieuwe directeur Wageningen45: ‘Geld is mijn grootste uitdaging’

Hij moet op zoek naar extra geld. Chris Janssen, de nieuwe directeur van Wageningen45 – dat onder meer organisator is van het Bevrijdingsfestival en het defilé – wil dat krijgen van nieuwe en bestaande partners. ,,Geld is mijn grootste uitdaging. Al houden we ons bestaande budget, dan nog kunnen we niet hetzelfde doen als vorig jaar”, zegt Janssen. ,,Alles is 30 procent duurder geworden.”

22 november