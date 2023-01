Zeeuwse damtopper: ‘Ik ga niet naar het NK voor een snelle remise in 40 zetten’

Man aangehou­den voor belagen hulpverle­ners met vuurwerk: brandweer blust met hulp van ME in Rhenen

Een 19-jarige man uit Rhenen is nieuwjaarsnacht aangehouden voor geweld tegen hulpverleners. Hij gedroeg zich agressief toen de brandweer in actie moest komen voor een kleine brand in Achterberg.

1 januari