Zes Wageningse studenten die aanwezig waren bij intro besmet met corona

De student waarbij het coronavirus dinsdag als eerste werd vastgesteld, heeft de besmetting waarschijnlijk opgelopen via een contact buiten de provincie Gelderland, meldt de universiteit op de website. Vervolgens is deze student in contact geweest met vijf huisgenoten en huisbezoekers. Ook deze studenten zijn positief getest.



Volgens Bastiaan Meerburg, expert dierplagen bij de WUR, heeft de besmetting plaatsgevonden bij een huisfeest. Meerburg had contact met één van de besmette studenten. ,,In een studentenhuis is het moeilijk om afstand te houden. Helemaal als er huisfeestjes worden georganiseerd. Dat is zo zonde, omdat de AID (Algemene Introductiedagen Wageningen, red.) en de WUR juist zo streng zijn geweest met het hanteren van de maatregelen.’’