Zij kregen een nieuwe baan in coronatijd, maar hebben nog amper een collega ontmoet: ‘Ik mis gesprekjes bij de koffieautomaat’

column Wageningen als lichtend voorbeeld

16 januari Als kind speelden we cowboytje en indiaantje. Gewapend met klapperpistooltjes en pijl-en-boogjes bestookten we elkaar, de ene keer gekleed als cowboy, dan weer als indiaan. We verplaatsten ons in Amerikaanse westerns als Bonanza en The High Chaperral die in de jaren zestig razend populair waren.