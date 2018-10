Zo reageert Wageningen op het vertrek van 'hun' Pechtold

Voor Frits Huijbers, die wethouder was in de periode dat Pechtold burgemeester was in Wageningen, komt het nieuws 'niet helemaal onverwacht'.

,,Hem kennende is hij toe aan een nieuwe uitdaging.'' In Wageningen was hij 2,5 jaar burgemeester, tot hij voorjaar 2005 werd benoemd tot minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. ,,Ik heb in die tijd vijf burgemeesters gehad, van wie twee waarnemers’’, zegt Huijbers. ,

,Hij was een heel daadkrachtige burgemeester, die Wageningen echt nodig had, die bouwde en verbond. Het was echt een gemis dat hij zo snel vertrok. Ik denk dat hij als hij langer had gezeten, nog veel voor Wageningen had kunnen betekenen. Maar als ik hem inschat is hij iemand die na 6 tot 10 jaar weer een andere uitdaging gaat aannemen.’’

Bestuursvoorzitter Stella Efdé van scholengemeenschap Pantarijn: ,,Het was heel fijn dat Wageningen tot voor kort zo goed vertegenwoordigd werd in Den Haag door Jeroen Dijsselbloem en Alexander Pechtold. Een onderwerp als Food Valley wordt daardoor via een extra lijntje onder de aandacht gebracht. Ze zijn daarnaast heel benaderbaar, je komt ze ook in de stad tegen, waardoor je ook het gevoel hebt dat je rechtstreeks dingen met ze kunt bespreken.’’

Raadslid Paul Toxpeus vindt het vertrek niet heel onverwacht. ,,Er werd al een tijd binnen D66 over gespeculeerd. Hij heeft er ontzettend lang gezeten, dat is een hele prestatie.’’

De buurman van Pechtold wil niet reageren op het vertrek. ,,Laat ik dat maar niet doen. Het is mijn buurman, hè.’’