Zorgen over brand in Amazone: ‘Ontbossing jaagt de klimaatverandering aan’

‘Ons huis staat in brand, dit is een internationale crisis’, twitterde president Emmanuel Macron van Frankrijk vorige maand, toen bekend werd dat er in het Amazonegebied in Brazilië veel meer branden zijn dan anders. Dat was tegen het zere been van zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro, die sprak van ‘neokoloniale bemoeienis’. Hij wees de 20 miljoen euro noodhulp van de G7 aanvankelijk af. Wie van de twee heeft gelijk? Hoogleraar Tropische Bosecologie Pieter Zuidema van Wageningen Universiteit weet het wel.