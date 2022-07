Zorgen over huisvesting buitenlandse studenten: ‘Nadenken over noodscenario’

Dubbelslag voor Annemiek van Vleuten: ritzege en roze trui in Giro Donne

Annemiek van Vleuten heeft de roze trui veroverd in de Giro Donne. De 39-jarige Van Vleuten deed dat in stijl, door de vierde etappe met start en finish in Cesena te winnen na een lange aanval. De Nederlandse versloeg in de sprint haar medevluchtster Mavi García.

4 juli