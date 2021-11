Zorgpremie van Menzis komend jaar opnieuw omhoog: ‘Als we niets doen, blijft het doorstijgen’

Wageningen worstelt met bezoek aan afvalbreng­sta­ti­on

WAGENINGEN - Hoe vaak mogen Wageningers langsgaan op het afvalbrengstation in het Nudepark om gratis afval in te leveren? Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, wordt dat per 1 januari 2022 zes keer per jaar. Daarna zou er 10 euro per keer moeten worden betaald. De gemeenteraad heeft hierover de nodige bedenkingen.

