Zwarte Piet niet langer welkom in Wageningen: alleen nog witte of roetveegpieten

Dat afscheid was eigenlijk al drie jaar geleden ingezet toen de eerste roetveegpieten meeliepen tijdens de intocht in Wageningen. Vorig jaar was nog de helft van de pieten zwart en de ander helft wit of voorzien van roetvegen. ,,Kinderen zien het verschil niet. En sinterklaas is toch hun feest’’, zegt Frijlink.