Zwemveiligheid hoog op de lijst bij COA: ‘Maar organiseren zwemlessen voor asielzoekers is lastig’

,,Het COA informeert bewoners over de gevaren van zwemmen door middel van voorlichting, filmpjes en posters”, zegt een woordvoerder. ,,Bewoners krijgen via ons voorlichtingsprogramma op elke locatie informatie over veiligheid in, op en rondom de locatie. Zwemveiligheid is hier een onderdeel van.”

Volgens de woordvoerder is er daarnaast elk voorjaar een voorlichtingscampagne om bewoners te informeren over het gevaar van water. ,,Tegelijkertijd informeren we de medewerkers over deze gevaren en geeft het COA tools om bewoners hier verder over te informeren. Ook wordt op Mycoa (een website voor bewoners) in meerdere talen aandacht besteed aan zwemveiligheid.”