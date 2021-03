De boerenpaden op: de wandeling over het Oldenallerpad bij Putten had best wat langer mogen duren

WandelcolumnEven uitwaaien, bewegen, je gedachten verzetten in de natuur, zeker in deze tijd is dat voor veel mensen belangrijk. Maar het zal niemand ontgaan zijn, het is druk in de natuur. Speciaal voor De Gelderlander heeft Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen tien wandelingen door onze mooie provincie uitgezocht die bijzonder de moeite waard zijn en waar het niet zo druk is. Margot Ribberink (weervrouw) en Ap Dijksterhuis (psycholoog), beiden verwoed wandelaar, liepen de routes en delen hun ervaringen.

De zon schijnt. Ik loop het Oldenallerpad bij Putten. Het valt mij op dat ik niet de enige ben. Het is druk in de natuur. Dat komt niet alleen door de coronamaatregelen, maar ook omdat we gemiddeld steeds meer vrije tijd hebben en die besteden we grotendeels in de buitenlucht.

Buiten recreëren en sporten is in ons land hard gegroeid. Maar natuurgebieden zijn niet meegegroeid met die behoefte. Vooral als het mooi weer is, is het duidelijk dat de recreatiedrukte op sommige plaatsen uit de hand loopt. Mensen vergeten bovendien al te vaak dat ze te gast zijn in het huis van wilde dieren, die door de verstoring in de problemen kunnen raken.



In deze columnreeks lopen we routes die nog niet overvol zijn. Om drukte te vermijden, kun je natuurlijk op doordeweekse dagen lopen. Maar ik heb gemerkt dat je zelfs op een maandagmiddag niet in je eentje loopt. Er is dus behoefte aan meer gebieden waar we kunnen recreëren.

Mooi is de gedachte van de Klompenpaden om boerenland toegankelijk te maken. Wat zou het fijn zijn als meer boeren, waterschappen en andere landeigenaren hun land openstellen voor wandelaars en fietsers, natuurlijk tegen betaling! Misschien kunnen er dan ook een paar bankjes en watertappunten worden geplaatst.

Het Oldenallerpad Tijdens deze wandelroute van 8 kilometer (die kan worden ingekort tot 6 kilometer of verlengd tot 12 kilometer) loop je door een eeuwenoud kasteelbos, over boerenland, langs houtwallen, beken en over heide. Startpunt is De Zoete Inval, Broekermolenweg 5 in Putten. Met het ov pak je de bus vanaf NS station Nijkerk of Putten, uitstappen bij halte School Hoef (5 minuten lopen). Volg de bordjes met rode markering in de vorm van een klomp of download het kaartje op klompenpaden.nl of via de klompenpaden app. Klik hier voor meer info over de route. Volledig scherm Oldenallerpad © PR