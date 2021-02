Wandelen met de weervrouw en de geluksprofessor: ‘Ik wil alles absorberen en dus ga ik langzamer lopen’

Wie de verhalen van Ribberink en Dijksterhuis hoort, begrijpt al snel dat we hier te maken hebben met doorgewinterde wandelaars. Ribberink liep twee jaar geleden in vier weken tijd de laatste 800 kilometer van de beroemde bedevaartstocht naar het Spaanse Santiago de Compostella. Dijksterhuis schreef boeken over zijn reisavonturen in Azië. Gewapend met fototoestel, pen en kladblok trok hij door exotische oorden.



De komende weken doen beiden verslag voor deze krant en onze site van wandelingen in de regio.



Is wandelen iets waar mensen gelukkig van worden?

Ap Dijksterhuis: ,,Jazeker. Het helpt heel goed om je hoofd op te schonen. We bouwen steeds meer stress op in de huidige samenleving. Wandelen is een manier om die stress te reduceren. Als je anderhalf uur wandelt lijkt het vaak dat alles op zijn plek valt. Je ordent je gedachten en komt tot rust.”



Margot Ribberink: ,,Nou, ik loop niet alleen maar gelukkig te zijn. Ik ben heel gevoelig voor bepaalde dingen. Soms zie ik iets dat een geluksgevoel teweeg brengt maar ik kan ook geraakt worden door een gevoel van somberheid als ik zie dat bijvoorbeeld een bos lijdt aan de droogte of dat een kevertje alle bomen heeft aangevreten.”