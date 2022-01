Aantal coronapatiënten daalt, verpleegkundigen pakken ‘normale’ werk weer op

Gynaecologie Het lukt gynaecolo­gen niet merendeel zwangeren te overtuigen een vaccin te nemen

Tijdens de zoveelste coronagolf bericht verslaggever Jurriaan Nolles over de zorg, het werk en de drukte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Sinds gynaecoloog Michelle Westerhuis met eigen ogen heeft gezien hoe ernstig zwangere vrouwen in de problemen kunnen komen door corona, stelt ze aan elk van haar patiënten deze vraag: ,,Ben je gevaccineerd?’’

12 januari