Aantal ontslagzaken gestegen, meer burenruzies door thuiswerken

Ooit begonnen als stagiair, nu de directeur: ‘Voel me deel van de familie’

25 januari Als stagiair binnenkomen en later zelf de baas worden, Joost den Otter lukte het. In 2017 werd hij directeur van Lomans Totaalinstallateur, al generaties een familiebedrijf. Hoe loodst hij zijn bedrijf door de coronaperiode? ,,Fijn dat de bouw in deze crisis kan doorwerken.”