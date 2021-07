Aantal vacatures hoger dan voor de crisis: ‘Bedrijven kunnen nu beter omgaan met risico's’

Het aantal beschikbare vacatures in Nederland is voor het eerst weer hoger dan voor de coronacrisis. Momenteel ligt het landelijk vacatureniveau 8 procent boven het niveau van voor de pandemie. Dat blijkt uit de maandelijkse data-analyse van vacaturesite Indeed.

,,Op Indeed verzamelen we alle vacatures van Nederland, waardoor we een goed beeld hebben van wat er in de arbeidsmarkt en vacaturemarkt gebeurt”, vertelt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie van Indeed.

Quote Het is fijn om te zien dat de cijfers weer wat positiever zijn Arjan Vissers, Indeed

,,We maken een schatting van wat normaal gesproken het niveau van de vacatures zou zijn als er geen pandemie was geweest”, legt hij uit. ,,Dit vergelijken we met de data die we van voorgaande jaren hebben. Op basis daarvan weten we dat het aantal vacatures sterk reageert op de crisis, de maatregelen die getroffen worden en het aantal vaccinaties dat er in Nederland gezet is.”

Vertrouwen

De stijging in het aantal vacatures is een combinatie van twee factoren, zegt Vissers. ,,Er zijn tijdens de crisis ontslagen gevallen, waarna werkgevers lange tijd geen nieuwe krachten hebben aangenomen. Ze wachtten eerst af wat er met de economie zou gebeuren en wat er met hun eigen bedrijf gebeurt.”

Quote Bij maatrege­len zal je in de specifieke sectoren vooral op de korte termijn een lichte impact op het aantal vacatures zien Arjan Vissers, Indeed

Werkgevers proberen nu niet alleen weer terug te komen op het oude niveau, maar krijgen daarnaast het vertrouwen weer langzaam terug. ,,We zien dat de versoepelingen die eind juni werden aangekondigd een positief effect hebben gehad. Het toenemende vertrouwen vertaalt zich in een groei bij bedrijven, die ze in moeten vullen door mensen aan te nemen.”

Versoepelingen en verscherpingen

De crisis heeft dus effect op het aantal beschikbare vacatures, maar Vissers ziet wel dat de intensiteit steeds minder heftig wordt naarmate de pandemie langer duurt. ,,Tijdens de eerste coronagolf was er ontzettend veel onzekerheid”, legt hij uit. ,,In die periode was het aantal beschikbare vacatures zo’n 38 procent lager dan we hadden verwacht. De tweede golf van afgelopen december had ook impact op het vacatureniveau, maar het effect was al veel minder groot. In die periode daalde het aantal beschikbare vacatures met 4 procent.”

Lees verder onder de grafiek.

Volledig scherm Vacatures op Indeed in Nederland. © Indeed

Dit heeft te maken met de veranderende houding van de werkgevers, zegt Vissers. ,,Bedrijven kunnen nu beter omgaan met risico's en ze schatten deze nu beter in. De maatregelen die het kabinet afgelopen vrijdag heeft aangekondigd, heeft bijvoorbeeld wel voor een daling gezorgd in het aantal vacatures in de horeca. Máár je ziet dat deze daling heel licht is.”

Positievere cijfers

De stijging en daling van het aantal beschikbare vacatures is dus vooral afhankelijk van de specifieke maatregelen per sector, concludeert Vissers. ,,Je zal in de specifieke sectoren vooral een lichte impact op de korte termijn in het aantal vacatures zien”, zegt Vissers. De vraag in de zorg is bijvoorbeeld nog steeds hoog, maar ook dat begint langzaam af te vlakken. ,,Tijdens de pandemie zagen we dat er veel vraag was naar verpleegkundigen", legt Vissers uit. ,,Maar nu het met vaccineren beter gaat zien we dat niveau langzaam weer terugkeren naar het oude niveau.”



Er lijkt ook meer adem te komen in de kunst- en cultuursector. Het vacatureniveau ligt er op dit moment tien procentpunt hoger dan het niveau van voor de pandemie. ,,De kleine afname in het aantal vacatures in de sector kan een indicatie zijn dat veel vacatures direct gevuld zijn”, aldus Vissers. ,,Gezien de moeilijke tijd die sector achter de rug heeft, is het in ieder geval fijn om te zien dat de cijfers weer wat positiever zijn.”

