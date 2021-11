Adoptieconsultant Roy werkt niet met kinderen. Maar wat doet hij dan wel de hele dag?

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Roy Linde (30) adoptieconsultant bij Winvision in Vianen.

Je bent adoptieconsultant. Werk je met kinderen?

,,Mensen denken dat regelmatig, maar nee, mijn werk heeft niets met kleine kinderen te maken. Ik ben consultant in de ict-branche. Dat je naast kinderen ook software of digitale werkwijzen kan adopteren, gaat er bij vrienden en kennissen maar moeilijk in. Gelukkig geeft dat aan hoeveel er nog te doen is rondom adoptie binnen de ict. Dus voorlopig zit ik nog niet zonder werk.’’

Maar wat doe je nou precies?

,,Ik help bij het hele proces dat bij het adopteren van software komt kijken. Ik overleg met stakeholders over de veranderingen en ik doe wat er nodig is om het proces goed te begeleiden. Dat alles doe ik samen in overleg met de mensen op de werkvloer die de nieuwe software moeten gebruiken. Ik stem zaken af met managementteams, bepaal nieuw beleid, overleg hoe de nieuwe werkwijze eruit kan zien en geef trainingen.’’

Hoe ben je begonnen?

,,Al zo lang als ik me kan herinneren ben ik met computers bezig. Maar dan met name met het helpen van mensen met de computer. Toen kwam ik deze vacature tegen, die me eigenlijk op het lijf is geschreven. Het is een combinatie van wat ik het liefste doe. Bezig zijn met computers en anderen helpen.’’

Hoe lang ben je met een project bezig?

,,Dat kan soms wel een paar jaar duren. Alles moet naar behoren werken. De organisatie en de medewerkers moeten er klaar voor zijn. Maar in de coronaperiode heb ik ook organisaties geholpen met het gebruik van Teams. Dat is maar een traject van een aantal maanden. Het verschilt dus echt per organisatie en wat ze nodig hebben.’’

Zitten de klanten bij je in de buurt?

,,Ik kom echt in heel Nederland. Soms heb ik geluk en ben ik er in twintig minuten. Maar ik heb soms ook projecten waar ik voor naar Groningen of Zeeland moet. Dan ben ik wel langer onderweg. Maar de focus van ons bedrijf ligt wel op het midden van Nederland. Dus daar zitten wel de meeste klanten.’’

Quote Ieder bedrijf heeft zijn eigen cultuur en geschiede­nis. Het is leuk om daar als consultant in te duiken Roy Linde

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Ik denk de organisatiedynamiek van de verschillende bedrijven. De ene keer werk ik met een organisatie in de zorg, dan weer in het onderwijs of met een gemeente. Ieder bedrijf heeft zijn eigen cultuur en geschiedenis. Het is leuk om daar als consultant in te duiken. Dat je ziet waarom dingen goed lopen of juist niet. En het is fijn als je positieve resultaten ziet. Dat de nieuwe techniek de medewerkers echt helpt.’’

En wat is minder leuk?

,,We hebben veel verschillende klanten en opdrachten. Dat is leuk, maar je planning kan er wel goed vol van raken. Je moet echt zorgen dat je je focus op de projecten houdt. Gelukkig kan ik het wel aangeven als het te druk is. Maar het kan een uitdaging zijn om de juiste balans te vinden.’’

Welke eigenschappen heb je nodig voor deze functie?

,,Je moet goed kunnen luisteren. Het is belangrijk dat je doorvraagt, zodat je echt snapt wat een bedrijf wil. Je moet zelf ook duidelijk zijn over welke dingen wel én niet kunnen. Ook moet je gevoelig zijn voor organisatiedynamiek. Je moet je voelsprieten aan hebben staan. Die zijn in dit vak erg belangrijk.’’

Zie je jezelf dit tot je pensioen doen?

,,Ik maak eigenlijk nooit plannen voor de lange termijn. Maar met hoe leuk ik het hier heb en alle verschillende opdrachten die ik binnenkrijg, kan ik me voorstellen dat ik dit nog heel lang doe.’’

