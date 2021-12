Al zijn hele leven werkt Ber (66) met deze ‘toys for boys’: ‘Pensioen? Helemaal niks voor mij’

Het water staat deze onderne­mers aan de lippen, en nu komt er ook nog een maximale huurverho­ging aan

Het water staat veel winkelondernemers tot aan de lippen. Probeer in deze coronatijd maar eens een centje te verdienen. Velen liggen bijna aan de geeuwhonger en dan kondigt de huurbaas ook nog eens de maximale huurverhoging aan. Zoals in de Rotterdamse Hoogstraat. ,,De vastgoedmagnaat zegt: jammer joh, we hebben het allemaal zwaar, gewoon betalen. Asociaal.’’

2 december