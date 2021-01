Aldi moet gepeste en gekleineerde oud-werkneemster twee ton meegeven

Het hof in Den Bosch verwijt Aldi nalatigheid. De supermarktketen zou te weinig hebben gedaan aan de re-integratie van de vrouw die nodig was na een stevig conflict met haar leidinggevende. De vrouw is hierdoor arbeidsongeschikt geworden en kampt met psychische problemen. ,,Ernstige verwijtbaarheid is vrij uitzonderlijk, maar daar is hier sprake van”, stelt het hof in hoger beroep.

De Limburgse vrouw, die nu in België woont, werkte bij Aldi-filialen in Roermond en later in Best. De vrouw begon haar carrière als caissière, maar klom op tot expeditiemanager. In 2014 solliciteerde de vrouw naar de functie van distributiemanager in een andere vestiging. Op dat moment was haar leidinggevende met verlof. Hij nam haar kwalijk dat ze hem niet had ingelicht over haar sollicitatie.