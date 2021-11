Als iedereen nog slaapt, bezorgt John (80) de krant. ‘Nou, die man heeft wel een kutbaan, riepen ze’

Hoe cool! Job is oppasser in de dierentuin: ‘Sommige vogels zijn mysterieus’

Bij de zeekoeien in Artis staat Job van Tol er als kleuter van te dromen om ‘dierenoppasser’ te zijn. Lange tijd lijkt het een droom te blijven. Totdat de Alphenaar op z’n 20ste in Avifauna aan de slag kan als afwasser van de voerbakken. Later maakt hij de overstap naar de gieren en pinguïns in Artis. Nu heeft Van Tol een boek geschreven over het werk als ‘oppasser’.

