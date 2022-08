Altijd maar reizen voor je werk, is dat nou wel zo leuk? ‘Moest wel eens een verjaardag van mijn kind missen’

Zo’n 35 keer per jaar zat Yvonne van Bokhoven (51) in het buitenland voor haar werk als executive vicepresident van pr-bureau TEAM LEWIS. Van Bokhoven is verantwoordelijk voor de 17 kantoren in Europa en Azië en probeert die zo vaak mogelijk te bezoeken. Want, elkaar af en toe in de ogen kijken is belangrijk voor een goede samenwerking.