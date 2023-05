Altijd naar je gevoel luisteren? Beroerd advies

columnPsycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: je intuïtie volgen

Kies wat je hart je ingeeft. Ga uit van je gevoel, want het is je belangrijkste raadgever. Als je twijfelt, vertrouw dan op je intuïtie. Dit soort raad hoor je momenteel veel, vooral in zelfhulpliteratuur. Ik heb het altijd dubieus advies gevonden.

Waarom? Omdat er vaak niet een enkele intuïtie is, maar meerdere, en allemaal tegelijk. Bij mij tenminste wel. Ik wil risico nemen én voorzichtig doen. Een nieuw project aangaan, én genoeg tijd overhouden om het vorige goed af te ronden. In shape blijven én mezelf belonen met zo’n lekkere roze koek. Mijn intuïties wijzen zo geregeld verschillende kanten op. Vertrouwen op mijn intuïtie, prima, maar welke dan precies?

Ons gevoel wijst niet alleen vaak verschillende kanten op, het zit er ook vaak gewoon naast. Uit de psychologie weten we inmiddels dat onze intuïtie ons voortdurend voor de gek houdt. Ons gevoel geeft ons dan verkeerde aanwijzingen. Wanneer de beurs naar beneden gaat, krijgt menig beginnend belegger de neiging om snel te kopen of te verkopen. Slecht plan, want uit onderzoek blijkt dat je dan meer verliest dan wanneer je je aan je oorspronkelijke plan houdt.

Soortgelijke ervaringen

Als we naar ons gevoel moeten luisteren, zouden we voor vliegen veel banger zijn dan nodig: de autorit naar het vliegveld is statistisch gezien veel gevaarlijker dan de vlucht. En de onervaren piloot die in dichte mist de automatische piloot niet vertrouwt en op gevoel een béétje bijstuurt, ligt eenmaal uit de mistbank op een volledig andere koers.

Waar je intuïtie wel van pas komt, is als een soort waarschuwingssignaal. Vooral wanneer die intuïtie gestoeld is op jarenlange ervaring. Intuïtie is dan de ervaring die je wel hebt, maar niet onder woorden kan brengen. Denk aan de ervaren zeiler die de zeilen op een bepaalde manier ziet klapperen, en weet dat hij meteen moet ingrijpen omdat de wind plots draait.

De brandweerman of -vrouw die het geluid herkent van een instortende draagconstructie en weet: direct wegwezen! De arts die het niet helemaal vertrouwt en tegen het protocol in tóch een testje wil doen, voor de zekerheid. Hier is het wel verstandig om op het gevoel te handelen, want dat gevoel is gebaseerd op soortgelijke ervaringen uit het verleden.

Maar de algemene tip om op je gevoel te vertrouwen, meer dan op je ratio? Nee, dat lijkt me beroerd advies. Gebruik je intuïtie als raadgever, zeker, maar vertrouw daarnaast ook gewoon op je gezond verstand.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

