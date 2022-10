Amarins is pas 11 en heeft nu al haar eigen bedrijf: ‘Over 5 jaar wil ik mijn ouders in dienst hebben’

Tijmen (13) verkoopt eieren aan de deur: 'Ik zit nu op 900 à 1000 eieren per week’

Als je Tijmen van 13 vraagt wat hij later wil worden, is zijn antwoord kort en krachtig: ,,Rijk.” Wat je daar dan wel voor moet doen, heeft hij scherp in de gaten. ,,Een goede babbel en zorgen dat de klanten tevreden zijn”, klinkt het al even resoluut. De eerste stap richting een vette bankrekening is gezet: de jonge Schiedammer gaat met eieren langs de deur. ‘Ty’s ei, maakt je blij’.

10 juli