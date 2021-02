Angela is pedagogisch medewerker: ‘Je bent eerder een halve ouder dan een oppas’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Angela Esbach (29), pedagogisch medewerker bij Un1ek onderwijs en opvang in Vlaardingen.

Wat doe je als pedagogisch medewerker precies?

,,Je speelt een grote rol bij de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Ik verzin activiteiten die aansluiten bij de leeftijden en vaardigheden van de kinderen. Maar je laat ze ook zelf dingen ontdekken en spelen. Daarnaast zorg ik ook dat het eten en drinken klaarstaat, maak ik schoon en heb ik administratieve taken. Er komt veel meer bij kijken dan je denkt.’’

Hoe ziet je dag eruit?

,,Mijn wekker gaat al om zes uur, want de eerste kinderen worden al een uur later naar de opvang gebracht. We beginnen altijd met het ontbijt en dan eet ik gezellig mee. Aan tafel heb je echt de leukste gesprekken met de kinderen. Na het eten druppelt de rest langzaam binnen en kunnen ze nog even spelen. Daarna gaan ze naar school en ben ik tot 14.00 uur vrij. Dan halen we de kinderen uit school en mogen ze zelf kiezen wat ze willen doen. Spelen in de poppenhoek, knutselen of een spelletje doen. Ook bieden wij elke dag een activiteit aan wat varieert van bakken, sport of knutselen en sluit aan bij het thema. Daar ben ik tot 18.30 uur zoet mee.’’

Dan werk je behoorlijk gebroken dagen. Is dat niet lastig?

,,Na tien jaar weet ik niet beter. Het is routine voor me geworden. Zo is een kantoorbaan niks voor mij. Ik ben het liefst de hele dag met de kinderen bezig. Al is het wel heerlijk om in m’n bed te blijven liggen als ik een weekje vrij ben.’’

In hoeverre is het nu anders door corona met de noodopvang?

,,Het zorgt vooral voor veel onrust. Kinderen die naar de noodopvang komen moeten vaak erg wennen, want de lessen gaan anders dan normaal. Ook merk je dat het steeds drukker wordt op de opvang. Afstand houden met de kinderen is heel moeilijk. Kinderen vinden het ook heel moeilijk dat hun ouders niet meer mee naar binnen mogen, maar nu afscheid nemen bij de deur.

Quote Corona zorgt vooral voor veel onrust. Angela Esbach

Hoe is het als de kinderen weggaan van de opvang?

,,Dat is heel lastig, want je bouwt echt een band met ze op. Sommigen heb je jaren in je groep. Gelukkig komen ze je nog weleens opzoeken als je bijvoorbeeld op het schoolplein staat. Maar het wordt echt onderschat. Je bent allesbehalve een oppas. Als pedagogisch medewerker ben je met zoveel dingen bezig. Je ziet ze echt opgroeien.’’

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Je maakt de hele ontwikkeling van een kind mee. Dat is zo mooi. Ook help je kinderen met het overwinnen van angsten. Bijvoorbeeld het initiatief nemen bij een spel of klimmen op een rek. Door dat stap voor stap te begeleiden zie je dat ze groeien en zelfvertrouwen krijgen. Daar krijg ik zelf ook een hele boost van.

Wat vind je minder leuk?

,,Als je wekker zo vroeg gaat, is dat toch minder. Daarnaast komen er ook best veel administratieve taken bij kijken. Het hoort erbij, maar het is niet mijn favoriet.’’

Wilde je altijd al in de kinderopvang werken?

,,Ik wilde eigenlijk een sportopleiding doen, maar helaas liep dit anders. Ik vond werken met kinderen ook heel leuk, dus toen ben ik pedagogisch medewerker gaan studeren. Hoe langer ik daar mee bezig was, hoe leuker ik het vond. Door nu trainingen en cursussen te doen probeer ik sport en opvang te combineren. Zo doe ik het toch nog allebei.’’

Blijf je dit werk tot aan je pensioen doen?

,,De afgelopen tien jaar zijn echt voorbij gevlogen. Dus voor nu zeg ik: ja. Al wil ik me wel blijven ontwikkelen met trainingen om mezelf uit te dagen. Elke uitdaging in de kinderopvang of in combinatie met school pak ik aan. In de kinderopvang is elke dag anders en tot nu toe verveelt het niet. Maar je weet nooit hoe het loopt en voorlopig ben ik nog wel aan het werk.’’

