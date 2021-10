Anja en haar zoon Tim zijn allebei wijkagent: ‘Als we iets heftigs hebben meegemaakt, bellen we eerst elkaar’

Door fout van UWV moet Patrick 7400 euro terugbeta­len, plús 4000 euro aan Belasting­dienst

4 oktober Patrick Broers (45) wordt al jaren achtervolgd door fouten van het UWV. De instantie keurde hem goed, terwijl hij vanwege een hernia niet kon werken, en stortte later ten onrechte een uitkering toen hij weer hersteld was. Hij belandde daardoor in grote financiële problemen. ,,De menselijke maat ontbreekt.’’