Anne Schulp heeft de droombaan van ieder kind dat gek is op dino’s: hij is dinosaurus-professor

Van Angola tot Winterswijk lieten dinosaurussen ooit sporen achter. Op dit moment – miljoenen jaren later – lopen op beide plekken onderzoeksprojecten waarbij hoogleraar Anne Schulp betrokken is. ,,Wat sporen zo interessant maakt, is dat het versteend gedrag is. Die pootafdrukken vertellen ons bijvoorbeeld hoe snel ze gingen. Of ze alleen liepen of juist in een kudde. De leukste en tegelijkertijd moeilijkste vraag in mijn vakgebied is niet: wat heb je gevonden en hoe oud is het, maar: wat deden ze?”