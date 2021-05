Antonio vertelde tijdens sollicitatie over zijn psycholoog: ‘Ik word een held genoemd’

,,Hoeveel uur per week wil je werken?” Op het moment dat Antonio Metevelis deze vraag krijgt tijdens een sollicitatiegesprek slaat de spanning bij hem toe. Zegt hij eerlijk dat hij een wekelijkse afspraak met zijn psycholoog heeft? Hij besluit er open over te zijn, met resultaat. Hij krijgt de baan. Maar is het altijd zo verstandig om aan je werkgever te vertellen dat je naar de psycholoog gaat?

Tegen zijn werkgever vertelde Metevelis dat hij graag fulltime wilde werken, maar wel tijd nodig heeft voor zijn sessies bij de psycholoog. ,,Geen probleem, wanneer kun je beginnen?” was de reactie van zijn nieuwe baas Interchange, bemiddelaar in de zorg. ,,Ik wilde geen smoesjes meer verzinnen, ik ben wie ik ben", zegt hij over zijn aanpak. ,,Ik heb geen zin om twee keer per week iets te moeten bedenken waarvoor ik eerder weg moet. Toen heb ik besloten open kaart te spelen. Dat was wel spannend.”



Metevelis deelde zijn ervaring op LinkedIn en was verbaasd toen hij daar meer dan tweehonderd reacties op kreeg. ,,Ik word een held genoemd", zegt de kersverse manager kwaliteit en teamleider consultants. ,,Daar stond ik wel van te kijken. Mensen vinden het blijkbaar moedig dat je het beestje bij de naam noemt. Dat geeft wel aan dat het voor velen een lastig onderwerp is om aan te kaarten. Anders noem je me geen held.”

Grijs gebied

,,Het staat zeker krachtig als je eerlijk bent over je therapie, maar het ligt er wel aan hoe je het brengt”, zegt arbeidspsycholoog Tosca Gort. ,,Want het is niet het probleem van de werkgever dat jij aan jezelf moet werken. Het is supergoed dat een kandidaat naar een psycholoog gaat, maar dat is ook je eigen verantwoordelijkheid in het leven.”



Waar het bij het ene bedrijf vanzelfsprekend is dat iemand open over zijn therapie vertelt, zullen bij het andere alarmbellen gaan rinkelen. ,,Ik kan me voorstellen dat een werkgever denkt: wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen”, zegt Metevelis lachend. ,,Het bedrijf waar ik werk bemiddelt voor mensen in de zorg, dus achteraf gezien is het misschien niet gek dat zij er geen probleem van maken. Ze zijn eraan gewend dat mensen zorg nodig hebben.”



Gort sluit zich daarbij aan. ,,Het is een grijs gebied", zegt ze. ,,Het kan positief uitpakken, want wanneer je werkgever goed reageert weet je dat het bedrijf een ontzettend leuke match voor je is. Maar het kan ook voor twijfel zorgen bij de werkgever, omdat je blijkbaar psychologische ondersteuning nodig hebt.”

Veel energie

Hoe pak je zo’n mededeling tijdens het sollicitatieproces aan? ,,Timing is belangrijk”, zegt Gort. ,,Vertel dit pas aan je werkgever wanneer diegene al helemaal overtuigd is. Als je dit al in je eerste gesprek vertelt, snijd je jezelf in de vingers.” Metevelis heeft het precies op die manier aangepakt. ,,Ik heb het expres tijdens een latere fase in het sollicitatiegesprek verteld, toen ik zelf zeker wist dat ik het zag zitten. Ik wilde het eerst even aftasten.”



Denk daarnaast ook eerlijk na over hoe therapie het beste in je leven past, zegt Gort. ,,Mijn persoonlijke tip: werk 4,5 of 4 dagen in de week en gebruik die vrije tijd om iedere week op hetzelfde tijdstip naar de psycholoog te gaan", zegt ze. ,,Een therapiesessie vergt veel energie en het is belangrijk om jezelf de ruimte te geven om het te verwerken. Doe het op een dag waarbij je je geen zorgen hoeft te maken over je werk en geen gezeur van je werkgever hoeft te verwachten. Zo heeft het ook geen invloed op je baan.”



Niet verplicht

Wanneer je psychologische hulp hebt, hoef je daarvan geen melding te maken bij je werkgever als het geen invloed heeft op je presteren. ,,Dit moet alleen wanneer je een ziekte of handicap hebt die jou ongeschikt zou maken voor de rol, of wanneer het je verhindert om je werk goed te kunnen doen”, zegt Gort. ,,Als je hulp zoekt voor iets persoonlijks dat geen invloed heeft op je baan, hoef je niets te vermelden. Dat is privé.”



Metevelis en Gort raden beiden aan om alleen gevoelige informatie te delen als je daar zelf achter staat. ,,Blijf bij jezelf”, aldus de manager kwaliteit. ,,Doe het vooral alleen als je er jezelf fijn bij voelt en voel je niet verplicht om het te delen als je het liever voor jezelf houdt.”



