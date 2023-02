Asielzoekers doen hun verhaal bij IND-medewerker Thijs: ‘Mensen moeten teleurstellen is niet leuk’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Thijs Veken (46) is senior medewerker horen en beslissen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Wat doe je precies?

,,Als hoor- en beslismedewerker houd ik me hoofdzakelijk met twee taken bezig. Enerzijds het interviewen ofwel ‘horen’ van asielzoekers over waarom zij asiel aanvragen. En anderzijds het beslissen over die aanvragen. Dat betekent dat ik beoordeel of zij recht hebben op bescherming in Nederland. Daarnaast is er ook ruimte voor andere taken. Zo ben ik bijvoorbeeld ook veel bezig met het opleiden van nieuwe medewerkers.’’

Hoe ben je in dit vak terechtgekomen?

,,Via een omweg. Ik heb eerst voor de klas gestaan als docent Franse taal en bij een gemeente gewerkt. Ik was op zoek naar iets anders en reageerde op een vacature bij de IND. Zo ben ik er een beetje ingerold. Dat was 12 jaar geleden. Uiteindelijk ben ik doorgegroeid naar deze functie.’’

Als je een asielzoeker interviewt, welke vragen stel je dan om uiteindelijk een juiste keuze te maken?

,,Dat verschilt erg van zaak tot zaak. Soms moet ik kunnen beoordelen of wat de asielzoeker vertelt geloofwaardig is. Ik ga op zoek naar verklaringen die mij laten zien dat hun verhaal authentiek is. Daarin mag ik kritisch zijn, maar moet ik vooral ook samenwerken met degene die ik spreek. Dat doe ik bijvoorbeeld door open vragen te stellen, waarmee ik de asielzoeker uitnodig om onderwerpen toe te lichten.’’

Quote De ene dag spreek ik iemand uit Syrië, de volgende dag beslis ik op een asielzaak van iemand uit Colombia

,,Van sommige onderwerpen vraag ik mensen de precieze gang van zaken zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Ik kijk daarbij naar wat ik redelijkerwijs mag verwachten van wat iemand zich kan herinneren. Sommige gebeurtenissen blijven iemand bij, andere mogelijk niet. En niet iedereen heeft hetzelfde referentiekader of verteltalent. Daarom probeer ik wat de asielzoeker vertelt vanuit verschillende invalshoeken te bevragen. Op die manier kan een gewogen oordeel worden gemaakt of wat de asielzoeker vertelt als geloofwaardig kan worden beschouwd.’’

Wat is voor jou een gemiddelde werkdag?

,,Momenteel ben ik nieuwe medewerkers aan het opleiden. Ik help ook mee met een project waarbinnen detacheringsbureaus de IND ondersteunen met beslissen over asielzaken die kansrijk zijn. Andere dagen ben ik aan het horen of het beslissen. Het horen van een asielzoeker neemt soms een dag, soms zelfs meer tijd in beslag. De ene dag spreek ik iemand uit Syrië, de volgende dag beslis ik op een asielzaak van iemand uit Colombia. Ik probeer me zoveel mogelijk in te lezen in wat er speelt in elk land. Tussendoor overleg ik soms met collega’s over de aanpak en of relevante onderwerpen voldoende aan bod zijn gekomen voor een besluit.’’

Wat maakt je baan leuk?

,,Ik geniet erg van het enthousiasme waarmee nieuwe collega’s aan dit interessante werk beginnen. Daar help ik graag bij. Ook het feit dat we ons best doen om bescherming te bieden aan mensen die dat nodig hebben, vind ik een groot goed. Ik wil dat we dat zorgvuldig doen. Natuurlijk geeft het ook een voldaan gevoel als je een besluit neemt of een gehoor afneemt waar je tevreden over bent. Wat ook fijn is dat wij als collega’s voor elkaar klaar staan: ze maken altijd tijd voor overleg of om een luisterend oor te bieden.’’

Quote Wikken en wegen is goed, twijfel ook, maar op een gegeven moment moet je ook knopen kunnen doorhakken

Zijn er ook minder leuke kanten aan het werk?

,,Ja. Niet elk verhaal wordt geloofd, en niet elk besluit is een inwilliging. Mensen teleurstellen hoort daarom bij het werk en dat is niet leuk. Het helpt me dan dat ik weet dat ik naar eer en geweten en zorgvuldig te werk ben gegaan.’’

Welke vaardigheden heb je nodig om medewerker horen en beslissen bij de IND te worden?

,,Een hoop! Een brede interesse in wat er speelt in de wereld is een pluspunt, net als het kunnen werken onder tijdsdruk. Wikken en wegen is goed, twijfel ook, maar op een gegeven moment moet je ook knopen kunnen doorhakken. Ik denk dat je vooral nieuwsgierig ingesteld moet zijn en een open blik moet kunnen houden.’’

Zou je dit werk tot aan je pensioen willen blijven doen?

,,Dat weet ik echt niet. Ik doe het nu twaalf jaar en nog steeds met veel plezier, dus wie weet.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.