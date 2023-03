Bang om opschepperig over te komen? Hier los je het in ieder geval niet mee op

columnPsycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: humblebragging

,,Wat is het een eer om leiding te mogen geven aan zo’n geweldig team, bedankt voor jullie vertrouwen!’’ Of: ,,Wat ben ik blij met de kans om jullie vandaag te mogen toespreken!’’ Of: ,,Ik ben helemaal sprakeloos van alle prachtige reacties op mijn visiedocument!’’ Gaan jouw nekharen bij dit soort teksten ook al overeind staan? Kan kloppen: het zijn allemaal voorbeelden van valse bescheidenheid.

In het Engels heb je daar een mooi woord voor: ‘humblebragging’, een samenvoeging van humble (nederig) en bragging (opscheppen). Humblebragging is opscheppen, terwijl je doet alsof je dat juist niét aan het doen bent. Pochen, maar jezelf ondertussen klein maken.

Quote De ondertite­ling: ik heb een succesvol werkbe­staan waarin ik gevraagd word voor de meest fantasti­sche klussen, je bent vast heel jaloers

Als je erop gaat letten, herken je opeens overal voorbeelden van humblebragging. Zo hoor je de buurvrouw humblebraggen: ,,Ik zie de kleinkinderen zo vaak, ik ben er hartstikke moe van!’’ Of iemand zegt: ,,Toen ik vandaag een fles wijn wilde kopen, moest ik mijn identiteitsbewijs laten zien, en dat terwijl ik vijfendertig ben!’’ Ik maak me er zelf ook wel eens schuldig aan, bijvoorbeeld wanneer ik zeg: ,,Vorig jaar liep ik een marathon, maar wel ontzettend traag en met veel pijn.’’

Humblebragging is dus schaamteloze zelfpromotie, maar dan omhangen met (onoprechte) nederigheid, die het bepaald niet beter maakt. Je komt het vooral veel tegen op LinkedIn, het humblebrag-platform bij uitstek. Daar zeggen mensen geregeld dingen als: ,,Ik had vandaag de eer om een gastles te geven aan klas 5B van het Walland Lyceum’’ Of: ,,Ik mocht vandaag een keynote geven op het geslaagde inspiratiecongres voor stofzuigermarketeers.’’ De ondertiteling: ik heb een succesvol werkbestaan waarin ik gevraagd word voor de meest fantastische klussen, je bent vast heel jaloers. Maar ik loop niet naast mijn schoenen hoor, echt niet!

Liever helemaal voor het applaus gaan

Uit onderzoek blijkt dat humblebraggen niet werkt. Opscheppen met valse nederigheid maakt je minder sympathiek dan ‘eerlijk’ pochen. Mensen prikken er snel doorheen en voelen zich doorgaans een beetje gemanipuleerd. Mocht je dus de volgende keer willen pronken met een prestatie, laat dan de onoprechte bescheidenheid achterwege. Schep in plaats daarvan écht op, daar is namelijk niets mis mee. Zeg niet: ,,Trots dat ik dit fijne team mag komen versterken!’’ Ga helemaal voor het applaus, dat is sympathieker: ‘Ik heb een nieuwe baan gescoord, leuk voor mij he?’’

Ik wilde overigens nog wel zeggen dat het een grote eer is om je elke week van dit soort adviezen te mogen voorzien.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

