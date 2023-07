Bedrijf tast diep in de buidel om jong talent te strikken: gemiddeld 2839 euro bruto per maand

In de huidige krappe arbeidsmarkt blijft de vraag naar personeel in bepaalde beroepsgroepen groot. Bedrijven zijn bereid hoge salarissen te bieden om jong talent aan zich te binden. Vooral de young professional met een technisch hbo- of universitair diploma op zak is erg gewild en kan rekening op een hoog startsalaris, blijkt uit een analyse van Magnet.me.

Magnet.me, een carrièreplatform voor starters en young professionals, voert jaarlijks onderzoek uit naar de salarissen van starters met een hbo- of wo-diploma. De ranglijst is gebaseerd op ruim 4800 vacatures voor startersbanen die bij het platform online staan voor deze doelgroep. De salarissen zijn met elkaar vergeleken op basis van functies en sectoren.

De bestbetaalde startersfunctie is er eentje in de financiële sector. Bij de vacature voor trader bij handelsmaatschappij Da Vinci hoort een salaris van ruim 6600 euro bruto. Op de tweede plek staat een junior machine learning engineer bij Ahold Delhaize waar een starter 4750 euro bruto verdient. Een engineer gebouwgebonden installaties bij Alliander (4712 euro bruto) maakt de top drie compleet.

Steeds hogere salarissen

Alle drie hoge bedragen, maar met de baan als trader verdient een starter dus bijna 2000 euro bruto meer dan de engineers op plek 2 en 3. ,,Opmerkelijk is dit hoge salaris zeker, maar als je erover nadenkt is het wel te begrijpen’’, meent Laurens van Nues, medeoprichter van Magnet.me. ,,Er is schaarste op de markt. Deze mensen zijn echt gewild. Om hen aan te trekken bieden bedrijven steeds hogere salarissen aan. Bovendien: een goede trader verdient zichzelf drie keer terug.’’

Top tien bestbetaalde startersbanen bij Magnet.me 1. Graduate trader bij Da Vinci met salaris van 6667 euro bruto

2. Junior machine learning engineer bij Ahold Delhaize (Albert Heijn) met salaris van 4750 euro bruto

3. Engineer gebouwgebonden installaties bij Alliander met salaris van 4712 euro bruto

4. Junior projectontwikkelaar bij Eneco met salaris van 4333 euro bruto

5. Junior juridisch adviseur Veiligheid bij gemeente Delft met salaris van 4176 euro bruto

6. Assistent group controller bij Laudame Financials met salaris van 4167 euro bruto

7. Electrical project engineer bij MSD met salaris van 4167 euro bruto

8. Systeemspecialist ontwerpregels treinbeveiliging ERTMS bij ProRail met salaris van 4163 euro bruto

9. Functioneel beheerder bij Gasunie met salaris van 4119 euro bruto

10. Internationaal Technische Traineeship bij Tata Steel met salaris van 4007 euro bruto

In de analyse is ook gekeken naar het gemiddelde salaris. Starters met een hbo- of wo-diploma kunnen gemiddeld rekenen op een salaris van 2839 euro bruto per maand. Dat is een stuk hoger vergeleken met een jaar eerder. Toen lag het gemiddelde nog op 2598 euro. De stijging van ruim 9 procent is hoger ook dan die van de stijging van de gemiddelde cao-lonen. Dat heeft niet alleen met de inflatie te maken, zegt Van Nues.

Er is ieder jaar maar een beperkt aantal afgestu­deer­den, terwijl de roep om specialis­ten heel groot is Laurens van Nues, medeoprichter van Magnet.me

Van Nues noemt de groei verrassend hoog, maar denkt niet dat deze zich volgend jaar even sterk doorzet ,,Je hoort hier en daar voorzichtig iets over een economische krimp, dat zorgt ervoor dat bedrijven op een gegeven moment nog hogere lonen niet meer kunnen betalen. Daarnaast wordt de hoge inflatie in stand gehouden door een steeds verdere verhoging van lonen, zei Klaas Knot - president van De Nederlandsche Bank - al eerder. Om die cirkel te doorbreken, moeten bedrijven ook wat doen.’’

Aantal afgestudeerden beperkt

Gekeken naar verschillende sectoren, dan is de energiesector de bestbetaalde sector met een gemiddeld startsalaris van 3210 euro bruto.

Van Nues verwacht dat de vraag naar technisch personeel de komende jaren zal toenemen. ,,Er is ieder jaar maar een beperkt aantal afgestudeerden, terwijl de roep om specialisten heel groot is. Je kan moeilijk hier iemand intern voor trainen.’’

Wie nog twijfelt over een studie doet er volgens Van Nues goed aan om een technische opleiding te volgen. ,,Lang verhaal kort: deze mensen zijn erg gewild in allerlei sectoren.’’ Vooral naar engineers is veel vraag. De salarissen stegen 13 procent, naar 3145 euro per maand. ,,Als je nog niet precies weet wat je wil, is dit zeker een goede optie. Je kan er allerlei kanten mee op.’’

