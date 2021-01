Bedrijf van fietskoerier Tobias bezorgt duizend pakketten per dag: ‘We gooien ze nooit ergens neer’

Gek van de herrie in huis? Deze ontwerper bedacht een ‘tiny office’ voor in de tuin

6 januari Met alle afleidingen van het gezinsleven om je heen valt het niet altijd mee om geconcentreerd thuis te werken. Wie geen zin meer heeft in bellende partners en spelende kinderen kan vanaf nu zijn eigen mini-kantoortje bestellen. Het Nederlandse ontwerp is zonder bouwvergunning in de tuin te plaatsen.