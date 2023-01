Bedrijfsarts Michelle: ‘Werknemers denken dat we ze alleen maar terug aan het werk schoppen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Michelle van Beek (38) is bedrijfsarts bij De Arbodienst.

Wat doet een bedrijfsarts precies?

,,Een bedrijfsarts slaat de brug tussen gezondheid en werk. Dit kan preventief zijn, om ziekte te voorkomen. Ik kijk dan hoe iemand duurzaam inzetbaar blijft, samen proberen we uitval te voorkomen. Een bedrijfsarts komt ook in beeld als iemand langdurig ziek is. In de basis zijn wij opgeleid als arts. We onderzoeken wat er precies aan de hand is. Daarbij stimuleren we werknemers ook om er zelf over na te denken, waar de klachten vandaan komen en wat diegene zelf kan doen.”

Veel werknemers vinden het lastig om hun klachten te melden. Hoe komt dat?

,,Medewerkers hebben vaak het gevoel dat ze zich niet moeten aanstellen. Het kan ook zijn dat ze klachten niet melden omdat ze hun collega’s dan opzadelen met nóg meer werk. Soms is de cultuur er op de werkvloer ook niet naar, mensen voelen niet de vrijheid om te praten over hun klachten.”

,,Daar ligt een mooie taak voor ons. Idealiter komen werknemers preventief op gesprek. We stimuleren leidinggevenden daarom om regelmatig aan hun mensen te vragen hoe het nou met ze gaat, zodat er ook een cultuur ontstaat waarin iemand makkelijk aan de bel kan trekken.”

Hoe ben je bedrijfsarts geworden?

,,Ik heb een aantal jaar in de oogheelkunde gewerkt. Werken in het ziekenhuis was fantastisch, maar ook hectisch. Mijn collega’s op de poli hadden amper tijd om mensen uit te leggen wat een ziekte nou precies inhoudt. Daarvoor was ik niet de zorg ingegaan. Toen kwam bedrijfsgeneeskunde op mijn pad. Ik had er zelf best vooroordelen over, maar toen ik me erin verdiepte werd ik steeds enthousiaster.”

Welke vooroordelen had je over het vak?

,,Vooroordelen die veel mensen met een medische achtergrond hebben, denk ik, dat bedrijfsartsen ongemotiveerde artsen zijn of nergens anders aan de bak konden komen. Dat beeld heb ik bijgesteld. Bedrijfsartsen hebben een heel belangrijke rol in de maatschappij. Ook in dit vak help je mensen gezond blijven of gezond worden.

Ik merk dat werknemers soms ook vooroordelen hebben over bedrijfsartsen. Dat we aan de kant van de werkgever staan en mensen eigenlijk alleen maar weer terug aan het werk schoppen. We hebben een neutrale rol. Bovendien heb ik net als alle andere artsen beroepsgeheim. Ik moet natuurlijk wel iets terugkoppelen aan de werkgever, maar dat gaat altijd over wat iemand tijdelijk niet meer kan, wat er nog wel kan en wat de verwachtingen zijn.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Je staat met dit beroep middenin de maatschappij. Daarnaast hebben we vaak meer tijd dan een huisarts om problemen uit te diepen. Het leukst vind ik dan ook het verdiepende contact met mensen. Je kijkt niet alleen naar de persoon, maar ook naar de omgeving. Hoe het thuis gaat, met het gezin bijvoorbeeld. Maar ik vraag ook hoe mensen er financieel voor staan. Soms hebben werknemers grote schulden waar ze stress van krijgen. Dan kan ik ze doorverwijzen naar de juiste hulplijn.”

,,Veel mensen zien er tegenop om weer aan het werk te gaan. Onze hulp kan dan veel betekenen. Ik begeleidde ooit iemand die erg angstig was. Met de hulp van een psycholoog durfde ze steeds langer op kantoor te blijven. Vanaf het begin zat ze elk gesprek in tranen, maar ik zag haar steeds verder opleven. Als ze deze hulp niet had gekregen, zat ze nu nog steeds angstig thuis.”

Op wat voor dagen vind je je werk minder leuk?

,,Sommige dagen zijn behoorlijk pittig. Zeker als je een aantal schrijnende verhalen achter elkaar te horen krijgt. Wat helpt is om mijn hart te luchten bij een collega. Of na een lange dag praten met mijn partner, zonder natuurlijk details te noemen. Wat ik ook heerlijk vind is om even met mijn teckel te wandelen.”

Hoe lang wil je dit nog blijven doen?

,,Tot aan mijn pensioen en misschien zelfs nog wel daarna. Werken is gezond voor de mens, als dat wat je doet goed bij je past. Bovendien is bezig zijn veel gezonder dan niets doen. Als ik tegen die tijd nog steeds fit ben, wil ik zeker nog een aantal uur per week betrokken blijven.”

