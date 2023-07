‘Bijtende’ leidinggevende had niet ontslagen mogen worden, ondanks beschuldiging van vier vrouwen

Een manager van een Amsterdamse bouwonderneming die door verschillende vrouwelijke collega’s is beschuldigd van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, had nooit ontslagen mogen worden. Tot dat oordeel komt de rechtbank in Amsterdam. De 58-jarige man eiste 800.000 euro aan ontslagvergoedingen, maar krijgt 'slechts’ 27.000 euro.

Over de manager kwamen dit voorjaar in totaal vier meldingen binnen van (seksueel)grensoverschrijdend gedrag. De man, die pas een paar maanden in dienst was, zou in de zomer van vorig jaar een collega in haar oorlel hebben gebeten. Ook zou hij een andere vrouw uit het niets tegen hem hebben aangedrukt en haar in de hoek van een kamer hebben geduwd. Een andere collega verklaarde dat de man haar een keer met beide handen in haar zij heeft vastgepakt. Een vierde collega zei dat de man een keer het licht heeft uitgedaan in het kopieerhoek toen zij daar aan het werk was.

Onveilig en geïntimideerd

Verder verklaarden de vrouwen dat de man veel te veel zou praten over zijn privéleven, in het bijzonder over zijn scheiding en over zijn jonge minnares. Alles bij elkaar genomen zouden de medewerksters zich onveilig en geïntimideerd hebben gevoeld. Hierdoor zouden ze hun werk niet meer goed kunnen doen. Het bedrijf nam de klachten zeer serieus en zette de manager gelijk op non-actief. Een aantal dagen later kreeg de man te horen dat, op basis van gesprekken met betrokkenen, is besloten om hem op staande voet te ontslaan.

De manager ontkende alle aantijgingen, maar voor de directie was er geen reden om aan de meldingen te twijfelen. Bovendien zou de man bij de eerste klacht hebben gezegd dat hij ‘al wist wat dat is geweest’. Hierbij zou de man hebben bevestigd dat er lichamelijk contact is geweest tussen hem en een vrouwelijke collega, stelt de directie in de ontslagbrief. ‘Uw gedragingen zijn voor ons onacceptabel en rechtvaardigen een ontslag op staande voet.’

Fikse schadevergoeding

De medewerker was het niet eens met zijn ontslag en stapte naar de rechter. Hij wilde niet terugkeren bij het bedrijf, maar vond dat hij recht had op een fikse vergoeding omdat het gegeven ontslag niet volgens de regels zou zijn verlopen. Zo zouden de verklaringen van de vrouwen helemaal niet met hem zijn gedeeld in een gesprek en kwamen ze ook niet in de ontslagbrief naar voren. De man betwist bovendien iemand te hebben aangeraakt. Hij heeft verklaard enthousiast te zijn en in dat kader misschien een vriendschappelijke arm door de arm van een ander te steken, maar nooit een collega ongewenst te hebben benaderd.

Wie het gelijk aan zijn zijde heeft, is volgens de rechter moeilijk vast te stellen. Alle incidenten vonden zonder getuigen plaats en de verklaringen van betrokkenen liepen sterk uiteen. Toch had het het bouwbedrijf gesierd als zij de manager de kans had gegeven om zijn kant van het verhaal te vertellen. Het had niet enkel op basis van de verklaringen mogen vaststellen dat de man zich daadwerkelijk heeft misdragen, hoe geloofwaardig die verklaringen ook zijn. Ook neemt de rechter mee in zijn overweging dat de meldingen van de medewerksters min of meer tegelijk zijn binnengekomen en dat twee melders buiten werk al lange tijd vriendinnen zijn.

Nu volgens de rechter niet vast is komen te staan dat de incidenten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, kan niet worden gezegd dat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De overige gedragingen, zoals praten over zijn privéleven, zijn voor zover deze hebben plaatsgevonden onvoldoende om te kunnen spreken van ontslag op staande voet. Het bedrijf moet de man daarom tegemoetkomen met een schadevergoeding, die op ongeveer 32.000 euro bruto uitkomt.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: