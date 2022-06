Blunder begaan op je werk? ‘Fouten onder het tapijt vegen is het slechtste wat je kunt doen’

Brutale klanten vallen personeels­le­den lastig in supermarkt van Ninotchka: ‘Ze willen contact met mij’

Ninotchka de Windt (39), filiaalmanager van de Jumbo en bestuurslid van Rotterdam Pride, is vastbesloten om de wereld te veroveren. ,,Zolang we nog teveel in een witte mannenwereld leven, is er nog veel werk te doen.”

21 mei