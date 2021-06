Blunder bij ggz kost monteurleider na 14 jaar zijn baan: 'Vlam ging langs gezicht medewerker’

stroomstoringEen 56-jarige projectleider van een netbeheerder is in de zomer van vorig jaar terecht ontslagen, nadat hij ‘onaanvaardbare risico’s had genomen tijdens het verhelpen van een stroomstoring bij de ggz in Eindhoven (GGzE). Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep besloten. De reparatie, die onder leiding stond van de manager, ging gepaard met een flinke knal. Een vlam ging rakelings langs het gezicht van een medewerker van GGzE.

De 56-jarige gediplomeerde medewerker is sinds december 2007 in dienst bij het bedrijf, waarvan de naam om privacyredenen niet bekend is gemaakt. Zijn functie als projectleider houdt in dat hij toezicht houdt op correct gebruik van gereedschappen en zorg draagt voor de veiligheid tijdens de uitvoering van reparaties.

‘Uiterst gevaarlijk’

In de zomer van vorig jaar, op zaterdag 8 augustus, is de medewerker hoofdverantwoordelijk voor de reparatie van een stroomstoring bij GGzE, een van de klanten van het bedrijf. Ter plaatse wordt de monteur de opdracht gegeven om in een natte sloot een kabel vrij te graven.

‘Hoewel de spanning van de kabel was afgehaald, was dit toch uiterst gevaarlijk’, schrijft het bedrijf in de ontslagbrief, dat in het hoger beroep is vrijgegeven. ‘Je wist immers niet of er naast die ene kabel, nog meer kabels waren geraakt.’ Het is volgens het bedrijf ‘een feit van algemene bekendheid’ dat de combinatie van stroom, water en natte schoenen, uiterst gevaarlijk is.

Flinke knal

De medewerker stelt vast dat de kortsluiting het gevolg is van een hoeveelheid vocht in de kabel. Hij geeft de monteur de opdracht om de defecte kabel onder spanning te zetten, met als doel het vocht uit de kabel te verdampen. Hierdoor ontstaat echter kortsluiting, die gepaard gaat met een flinke knal en een vlamboog. De leidinggevende van GGzE maakt zich zorgen om de situatie en schakelt een collega in, die de projectleider het advies geeft om de voedingskabel af te schakelen en een noodaggregaat te laten komen.

Dat is volgens de projectleider echter niet nodig, het opnieuw aanbrengen van een noodreparatie is volgens hem voldoende. Toch gaat het opnieuw mis. Wanneer hij aan aanwezigen de noodreparatie wil laten zien, ontstaat er opnieuw kortsluiting, met weer een flinke knal en een vlamboog als gevolg. De vlam gaat volgens het bedrijf langs het gezicht van een medewerker van GGzE. Hierdoor verliest GGzE het vertrouwen in zijn leiding volledig en neemt een medewerker de regie ter plaatse over.

Quote Van een projectlei­der mag ik verwachten dat hij weet hoe er veilig gewerkt kan worden in zo’n situatie en dat hij de veiligheid van hemzelf en zijn collega’s en omstanders kan waarborgen

Kritisch

Door geen noodaggregaat te laten komen, heeft de projectleider alle geldende veiligheidsvoorschriften en preventieve maatregelen genegeerd, stelt het bedrijf. ‘Van een projectleider mag ik verwachten dat hij weet hoe er veilig gewerkt kan worden in zo’n situatie en dat hij de veiligheid van hemzelf en zijn collega’s en omstanders kan waarborgen. Ik mag erop vertrouwen dat jij op de hoogte bent van risico’s die werken onder spanning met zich meebrengt. Jij had op dat moment de verantwoordelijkheid over de storing bij het project. Jij hebt jouw plichten grovelijk veronachtzaamt’, klinkt het verwijtend.

De medewerker is een andere mening toebedeeld en vindt dat zijn handelswijze de juiste wijze was. Zo zou hij de kabel zo goed als mogelijk geïsoleerd hebben en liet hij uit voorzorg een gipsplaat aanleggen. Excuses voor het incident maakt hij niet, blijkt uit zijn ontslagbrief. ‘Stuitend is dat het lijkt alsof je de ernst van de zaak ook niet inziet. Je hebt geen berouw getoond tijdens ons gesprek of excuses aangeboden. Het lijkt alsof je jouw handelswijze normaal en veilig vindt. Dat bevestigt wat mij betreft nogmaals, dat wij de arbeidsovereenkomst met jou niet kunnen voortzetten’, valt te lezen in de brief.

Onaanvaardbaar

In het hoger beroep eist de projectleider diverse vergoedingen vanwege zijn ontslag op staande voet, maar het gerechtshof gaat daar, net zoals de kantonrechter vorig jaar, niet in mee. ‘Het hof is van oordeel dat werknemer een onaanvaardbaar risico heeft genomen voor zowel zichzelf als de storingsmonteur door onbeschermd en met metalen schep de natte sloot in te gaan en rond de beschadigde kabel te gaan steken. Buiten discussie is dat door de betreffende kabels 250 Ampère wordt getransporteerd en dat dus zowel werknemer als de storingsmonteur kortsluiting in de sloot - als zij daar alsdan hadden in gestaan of nog met het slootwater in contact hadden gestaan - niet zouden hebben overleefd’, valt te lezen in het vonnis.

Het hof wijst de verzoeken van de projectleider af en veroordeelt hem tot het betalen van de proceskosten. Zijn advocatenkantoor was zaterdag onbereikbaar voor commentaar.

