Eigen groenten kweken? Moestuincoach Carmen helpt je op weg

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Carmen van Heel (28) uit Breda is moestuincoach.

Wat doe je precies?

,,Als moestuincoach doe ik van alles op het gebied van moestuinieren. Ik heb een eigen bedrijf, C’est la vie for you, en ik geef les op basisscholen, organiseer moestuinworkshops, schrijf voor een tijdschrift en maak video’s over moestuinieren.”

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?

,,In 2019 ging het niet goed met me. Ik was op zoek naar iets wat mij positiviteit bracht. Toen ik van familie uit Frankrijk tomatenzaadjes in de brievenbus kreeg, ben ik daarmee aan de slag gegaan. Ik vond het zo bijzonder dat er uit die zaadjes eetbare tomaten kwamen. Ik verdiepte me steeds meer in moestuinieren, begon op social media mijn ervaringen te delen en bouwde een website.”

En nu sta je dus voor de klas?

,,Ja, ik val vaak in als creatief vakleerkracht op basisscholen. Op zo’n dag leer ik de kinderen alles over moestuinieren en gaan we ook daadwerkelijk buiten tuinieren, natuurlijk. Het leuke aan kinderen is dat ze zich over alles kunnen verwonderen. Ik wil de wereld een stukje gezonder en groener maken, daarom richt ik me met name op hen, in de hoop dat zij later de wereld een stukje mooier kunnen maken.”

Wat is je meest bijzondere moment in dit werk?

,,Als ik de kinderen aan het eind van de dag vraag wat ze het leukst vonden, is het antwoord bijna altijd ‘het zaaien’. Maar ik heb nu ook twee keer als antwoord gekregen ‘dat jij er vandaag was’. Dat is heel bijzonder.”

Wat is de grootste uitdaging?

,,Helaas merk ik soms dat er bij scholen weerstand rondom het financiële plaatje kan zijn. Gelukkig zijn er subsidies die scholen kunnen aanvragen voor deze lessen. Ik val nu vaak een dag op een school in, maar ik wil langdurige trajecten met scholen aangaan zodat er groenere scholen en schoolpleinen komen.”

Zijn er meer dingen die je wil bereiken in je werk?

,,Zeker, mensen bewuster laten nadenken over waar ons eten vandaan komt. We zijn een beetje vergeten wat goede en gezonde voeding is en vooral: dat je ook moeite moet doen voor eten. In de supermarkt is veel kant-en-klaar voedsel te vinden en met één druk op de knop staat er iemand met eten voor de deur. Door te moestuinieren krijg je een idee van het groeiproces. Je leert voor de natuur zorgen.

Mijn droom is dat iedereen een plek heeft om zelf groenten te kunnen kweken. Ik zou graag zien dat tuinen minder betegeld zijn. Wip een paar tegels eruit en plant een plantje. Als dat bevalt, gaat het balletje verder rollen en ga je meer doen. Zo gaan we samen voor een groenere en gezondere wereld.”

Hoe ziet jouw tuin eruit?

,,In mijn achtertuin heb ik altijd eigen groente gekweekt. Dit jaar heb ik ook een volkstuintje van 100 vierkante toegewezen gekregen, daar ben ik dolgelukkig mee. Ik ben bezig met voorzaaien, dus mijn vensterbanken staan helemaal vol.”

Hoe zie je eigen toekomst?

,,Ik wil een all-in plek creëren waar alles waar ik nu mee bezig ben samenkomt. Dat bestaat uit een groot huis, dat ik deels gebruik als B&B, retraite en workshoplocatie, en een grote tuin waar ik kinderen en volwassenen kan inspireren met moestuinieren. En ik serveer natuurlijk gezond eten uit eigen tuin.”

