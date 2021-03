Recordaantal ondernemers stopt ermee in coronajaar

In een joggingpak achter de laptop? Deze thuiswer­kers zien er altijd tiptop uit

7 maart Thuiswerken in hoodie, huispak en sloffen? Niks voor Mellanie, Wilma, Lars, Suzan en Angelina. Of ze door corona wel of niet de deur uitkomen: zij kleden zich elke dag op hun paasbest.