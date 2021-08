Zo komt het dat mensen hun troep niet opruimen - en verleid je ze dat wel te doen

Stagiair Jimi (15) goud waard voor aannemer Aad en deelt zijn geluk op social media

18 juli De één stampt met gemak honderd woorden in z’n hoofd, terwijl de ander liever met de handen werkt. In de laatste categorie valt Jimi Gaillard (15). Op school loopt hij al geruime tijd vast, maar in coronatijd vindt hij sinds januari zijn geluk op stage. In de bouw bloeit hij helemaal op en daarom deelt zijn leermeester Aad zijn tevredenheid op LinkedIn. In korte tijd lezen honderdduizenden mensen het bericht.