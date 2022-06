CBS: Nog nooit zoveel zieke werknemers als in eerste kwartaal

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent. Dat is het hoogste percentage dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ooit heeft gemeten.

Het ziekteverzuim was het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg (8,9 procent). ‘Dit betekent dat van de duizend te werken dagen 89 werden verzuimd wegens ziekte', luidt het. In het eerste kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim in de zorg ook al het hoogst (6,8 procent), meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de kwartaalenquête ziekteverzuim en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek).

Gekeken naar de verschillende branches binnen de zorg, was het verzuim bovengemiddeld in de verpleging, verzorging en thuiszorg (10,4 procent tegenover 8,6 procent in dezelfde periode in 2021). Vergeleken met een jaar eerder was het verschil het grootst in de kinderopvang (van 6,9 naar 10,0 procent) en in de branche huisartsen en gezondheidscentra (van 5,4 naar 9,7 procent).

In de financiële dienstverlening was het verzuim het laagst (3,4 procent). De horeca, die jarenlang het laagste ziekteverzuim had, beleefde de grootste stijging (2,1 procentpunt). Andere stijgers waren de zorg en de overige dienstverlening. In die laatste sector, met onder andere kappers, sauna’s en wasserijen, verzuimden naar verhouding ook meer werknemers dan ooit (6,7 procent).

Corona

De kwartaalcijfers over ziekteverzuim worden bepaald aan de hand van een enquête die eenmaal per jaar wordt uitgevoerd onder bedrijven. Daaruit is niet af te leiden met welke klachten werknemers zich afmelden. Werknemers wordt wel gevraagd naar de klachten waardoor ze zich de laatste keer ziek meldden. Van alle werknemers tussen de 15 en 75 jaar gaf ruim 8 procent in 2021 aan dat dit kwam door coronaklachten, bevestigd door een test. Dat was meer dan in 2020 (ruim 2 procent).

Van alle bedrijfstakken had de zorg naar verhouding het hoogste verzuim door een bevestigde coronabesmetting (11 procent). Ook in de bouw en in de handel was dit bovengemiddeld (9 procent). In de informatie en communicatie en bij financiële instellingen was het ziekteverzuim door corona relatief laag (respectievelijk 5 en 6 procent).

Griep of verkoudheid werd het vaakst genoemd als oorzaak voor het laatste ziekteverzuim (30 procent). Daarna kwamen psychische klachten, overspannenheid en burn-out (6 procent). Van alle bevraagde werknemers gaf 24 procent aan nog nooit te hebben verzuimd.