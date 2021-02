Centrummanager Dennis (46): ‘Zelfs in coronatijd zijn er twintig winkels bijgekomen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Dennis Houkes (46), centrummanager bij het winkelgebied in Spijkenisse.

Wat doe je precies?

,,Samen met het bestuur van de winkeliersvereniging van het stadscentrum in Spijkenisse probeer ik zowel de belangen van het winkelgebied, de bezoekers, als die van de achterban te behartigen. Van het organiseren van evenementen tot groenprojecten. Ook kunnen bezoekers en pandeigenaren bij mij terecht voor vragen.’’

Hoe ziet een werkdag eruit?

,,Het klinkt heel cliché, maar eigenlijk is elke dag anders. Nu met Covid begin ik de dag met een ronde door het centrum om te kijken hoe alles erbij staat. Als er bijvoorbeeld tegels niet goed liggen, maak ik daar een melding van. Ik heb vaak overleggen met verschillende partijen zoals huurder, winkeliers en de gemeente. Normaal ben ik ook druk met het plannen van evenementen, maar dat staat nu op een laag pitje. Een groot deel van het centrum is nu dicht, maar tegelijkertijd probeer je mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn.’’

Quote Toen ik begon was de leegstand voor veel mensen een grote doorn in het oog. Dat is flink veranderd Dennis Houkes

Komen er nu meer mensen naar het winkelcentrum?

,,Toen ik begon was de leegstand voor veel mensen een grote doorn in het oog. Dat is flink veranderd. Er kwamen meer bezoekers en die bleven ook langer. We zaten echt in een stijgende lijn. Zelfs in coronatijd zijn er twintig winkels bijgekomen.’’

In hoeverre is je werk nu anders door corona?

,,Voor een deel is dat het wegvallen van evenementen, maar ook de overlegstructuur is heel anders. Normaal loop je even een winkel binnen. Dat kan nu niet. Het gaat nu op afstand en digitaal, maar dat is niet altijd even efficiënt. Het zorgt ervoor dat je creatiever wordt en je anders gaat nadenken.’’

Hoe zijn de winkeliers eronder?

,,Die hebben het in deze tijd ontzettend zwaar. In ons centrum zitten veel kleine en lokale ondernemers. Een kledingwinkel heeft bijvoorbeeld een wintercollectie gekocht, maar raakt die niet kwijt. Maar ze hebben wel het vermogen nodig om een nieuwe voorjaarscollectie te kopen. Dus dat is erg lastig.’’

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Dat is de dynamiek. Er is geen dag hetzelfde. Maar daarnaast ook het resultaat wat we de afgelopen jaren hebben behaald. Je ziet echt dat ons winkelgebied flink aan het opkrabbelen is. Mensen komen nu graag naar Spijkenisse om te winkelen. Dat is echt heel leuk om te zien.’’

Wat is minder leuk?

,,In tijdens als deze voel je je echt machteloos. Je wilt veel voor je achterban betekenen, maar je kan nu helaas niet zoveel. Ik heb geen toverstokje wat dat kan veranderen.’’

Quote Je kan wel alleen klagen, maar nu was ik in de gelegen­heid om het echt aan te pakken

Wilde je altijd al centrummanager worden?

,,Nee, ik heb een heel divers verleden. Zo zat ik bij defensie en heb ik veel met sport gedaan. Maar ik woon zelf ook in Spijkenisse en zag het winkelcentrum achteruitgaan. Toen werd ik erop gewezen dat ze iemand zochten om het centrum een boost te geven. Je kan wel alleen klagen, maar nu was ik in de gelegenheid om het echt aan te pakken. Dat is heel mooi.’’

Blijf je dit werk tot aan je pensioen doen?

,,Als je kijkt naar mijn verleden, dan verander ik graag. Het is ook goed als er nieuwe en frisse ideeën komen van anderen. Je moet voorkomen dat je alles in de herhaalstand gaat doen. Ik wil dit nog zeker blijven doen, maar tot aan mijn pensioen is nog wel erg lang.’’

