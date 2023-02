Dailisha (23) kan al jaren geen werk of stage vinden: ‘Werkgevers vinden mensen in rolstoel raar’

‘Mijn vrouw vindt het oneerlijk dat ik meer verdien terwijl we beiden net zo hard werken’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Noah (35) is octrooigemachtigde bij een hightechbedrijf. Het bedrijf heeft patenten nodig om uitvindingen en innovaties te beschermen. Noah regelt die bescherming en zorgt ervoor dat het bedrijf producten kan maken zonder last te hebben van patenten van anderen.

30 januari