Dankzij productowner Patrick hebben we geen omkijken meer naar onze loonstrookjes

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Patrick Kersbergen (34), Senior Productowner Payroll Business bij Visma | Raet.

Snappen mensen wat je werk inhoudt?

,,Nee, er gaat niet altijd direct een lampje branden bij mijn functietitel. Ik snap het ook wel: niet iedereen is op deze manier bezig met salaris en hr. Veel mensen hebben geen idee wat er aan een loonstrook voorafgaat. Gelukkig heb ik een aantal vrienden die in dezelfde hoek werken, die snappen wat ik doe, maar aan familie moet ik het nog vaak uitleggen.”

Hoe leg je dat dan uit?

,,Visma | Raet levert hr- en payroll-software aan bedrijven en mijn team zorgt ervoor dat de producten die klanten gebruiken zo goed mogelijk blijven werken. De salarisverwerking moet bijvoorbeeld zo soepel mogelijk verlopen. Zodat de klant zich hier geen zorgen over hoeft te maken. Wij letten erop dat de mutaties en de rekenregels van de Belastingdienst er goed in komen. Zodat de loonstrook helemaal kloppend in het systeem zit en ook foutloos kan worden uitgedeeld aan de werknemers.”

Ben je daar heel het jaar druk mee bezig?

,,Aan het einde van het jaar hebben we onze drukste periode. Dat begint eigenlijk al vanaf Prinsjesdag als alle veranderingen worden aangekondigd. De wijzigingen in belastingen en wet- en regelgeving moeten we zo goed mogelijk in onze systemen zien te krijgen. Maar gelukkig weten de collega’s van Wet & Regelgeving altijd al eerder wat er gaat komen. Zij denken alvast na over de impact ervan en borduren daarop voort. Ik zorg ervoor dat het hele proces goed verloopt en alles op tijd af is.”

Die periodes leveren je vast wel wat stress op…

,,Stress is een groot woord, ik zou het eerder gezonde spanning noemen. Het helpt als je alles goed hebt voorbereid, op het laatste moment kunnen er nog wijzigingen komen. Ik zie het als een uitdaging om alles in goede banen te leiden. En daarna is het heel interessant om te kijken of alles goed loopt.”

Wat vind je nog meer leuk aan je werk?

,,Het is heel leuk om met een groep collega’s en klanten samen te werken. En om de vraag van de klant te achterhalen. Ik hoef het product niet mooi te vinden, de klant wel. Als klanten bijvoorbeeld iets in het salarissysteem op een ander scherm willen, dan regelen we dat. Maar we proberen dit wel vanuit onze kennis te sturen.”

Heb je weleens last van baaldagen?

,,Ik ga elke dag met plezier aan de slag, maar natuurlijk zitten er soms dagen tussen dat je baalt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je ergens veel tijd en energie in hebt gestoken en dat er toch nog een foutje tussendoor glipt. Dat proberen we dan zo snel mogelijk op te lossen. We worden steeds beter in het voorkomen van fouten, ook omdat we veel communiceren met de klant. We nemen ze altijd mee in het proces.”

Quote Je kan roepen dat iets niet klopt in het proces, maar ik zou het fijn vinden als ik er ook zelf wat aan kan doen

Wil je nog verder groeien?

,,Ik kan in deze rol nog verder groeien. Maar ik zou het ook leuk vinden om meer procesmatig naar het werk te kijken. Nu zit ik aan de uitvoerende kant. Je kan roepen dat iets niet klopt in het proces, maar ik zou het fijn vinden als ik er ook zelf wat aan kan doen. Daarin samenwerken met meer verschillende teams ligt me goed.”

Dus jij blijft er waarschijnlijk wel tot je pensioen.

,,Ik zit nu 12,5 jaar bij Visma | Raet en zie nog geen reden om naar iets anders uit te kijken. Ik krijg nog voldoende uitdaging, maar ik weet ook wel dat je er zelf naar moet grijpen. Wat het werk nu wel minder leuk maakt is dat ik mijn collega’s niet zie. Ik loop graag bij mensen langs, inmiddels weten we haast niet beter dan dat we digitaal overleggen. Het zou leuk zijn als we weer snel samen konden zijn.”

