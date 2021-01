De Kamer wil pechvogels helpen, maar meer coronasteun zit er niet in

Schuren

In het meest recente steunpakket dat is aangekondigd - we zijn inmiddels bij versie 3.3 - trekt het kabinet nog eens 7,6 miljard euro extra uit, waardoor de teller in totaal op 60 miljard euro staat. De tegemoetkomingen voor vaste lasten (TVL) en loondoorbetaling (NOW) gaan omhoog en de verwachting is dat veel bedrijven daar de broodnodige verlichting door zullen krijgen. Maar het blijft schuren voor de ondernemers die tussen wal en schip vallen. Zij voldoen nét niet aan de voorwaarden en krijgen soms niks of veel te weinig om te kunnen overleven, omdat ze bijvoorbeeld relatief hoge vaste lasten hebben of te weinig omzetverlies kunnen aantonen.