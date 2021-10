Deze basisschool ging van slecht imago naar beste werkplek voor docenten

Zorg ervoor dat leraren gelukkig blijven met hun baan, zegt Paul Baan van Klassewerkplek, een platform dat elk jaar op zoek gaat naar de beste werkplek voor leerkrachten. ,,Na ruim twintig jaar in de IT koos ik voor een zij-instroomtraject in het basisonderwijs. Dat beviel niet helemaal. Ik vond het werk leuk maar had moeite met de werkwijze van het schoolbestuur. De leraren renden weg op die school en na een jaar ben ook ik weggegaan.’’ Baan besloot desondanks in gesprek te gaan met de schoolleiding en later ook met andere schoolbesturen die met hetzelfde probleem zaten. Want wat schrikt leerkrachten nou precies zo af? ,,Ik ben met ze gaan praten over hoe het mis was gegaan. Hoe zouden zij een goede werkplek kunnen worden? Zo is Klassewerkplek ontstaan.’’