Deze bekende politici verlieten de Tweede Kamer, waar werken ze nu?

Onlangs werd bekend dat Klaas Dijkhoff, de voormalige VVD-fractievoorzitter, tegenwoordig ondernemer is. Voor sommige ex-politici is het vinden van een baan niet heel makkelijk, voor anderen ligt er direct een glansrijke carrière in het verschiet. Wat doen enkele bekende namen uit de politiek tegenwoordig?

Wouter Bos is een bekend voorbeeld van een ex-politicus die na zijn carrière de overstap maakte naar het bedrijfsleven. Niet als zelfstandig ondernemer, zoals Klaas Dijkhoff, maar als partner bij KPMG. In 2010 kwam hij terecht bij de bekende internationale accountants- en adviesorganisatie. Daarna was hij van 2013 tot 2018 voorzitter van de raad van bestuur van het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

In 2018 verliet Wouter Bos VU Medisch Centrum voor een nieuwe functie. Per 2019 en tot op heden is de oud politicus medevoorzitter van Invest-NL, een investeringsbank waar bedrijven terecht kunnen voor financiering van vernieuwende projecten. Met zijn huidige baan verdient hij 202.000 euro bruto per jaar, plus een onkostenvergoeding en een pensioenbijdrage van 25.000 euro, werd eerder vermeld in een artikel op deze site. Daarmee verdient hij beduidend meer dan zijn oude ministerssalaris.

Volledig scherm Wouter Bos, directeur en CEO, Invest-NL. © ANP

Jan Peter Balkenende

Jan Peter Balkenende koos na zijn premierschap van 2002 tot 2010, eerst voor een sabbatical van een aantal maanden, waarna hij een hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit aannam. Daar doceert de oud-premier nog steeds Governance, Institutions & Internationalisation aan studenten, zoals staat vermeld op zijn LinkedIn-pagina. Vanaf 2011 is hij bovendien werkzaam als adviseur voor accountancy- en adviesbureau Ernst & Young.

In 2017 kwam een nieuwe functie op zijn pad, als commissaris van ING, liet deze site eerder weten. Balkenende is na Wim Kok al de tweede ex-premier die bij ING als lid van het commissariaat aan de slag gaat. Hoewel Balkenende op dat moment nog geen ervaring had als bestuurder bij een groot commercieel bedrijf, was dat geen probleem voor de bank. ,,Hij heeft veel bestuurservaring en beschikt over een groot internationaal netwerk’’, lichtte een woordvoerder van ING destijds toe. ,,Wij zijn een internationaal bedrijf en dergelijke contacten zijn waardevol voor ons.’’

Jarenlang stond Balkenende overigens bekend om zijn Balkenendenorm. Zelf verdient de voormalig premier waarschijnlijk sinds zijn overstap naar het bedrijfsleven aanzienlijk meer. Dat blijkt onder andere uit zijn miljoenenwoning in Capelle aan den IJssel.

Volledig scherm Ex-premier Jan Peter Balkenende. © ANP

Camiel Eurlings

Camiel Eurlings is een ex-politicus met een veelbesproken carrière, op zijn zachtst gezegd. Na zijn ministerschap - hij was ooit minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Balkenende IV - was hij vanaf 2011 een tijdlang werkzaam bij de KLM, waar hij toetrad tot het vierkoppige directieteam. In 2014 werd hij ontslagen door de president-commissaris Hans Smits.

Er werd hem vooral een gebrek aan leiderschap verweten, toen KLM in zwaar weer verkeerde, schreef deze site eerder. KLM had gedurende zijn bewind te maken met slechte cijfers; oplopende verliezen en dalende passagiersaantallen. De luchtvaartmaatschappij werd in 2013 ingehaald door Ryanair. Bovendien liet hij weinig van zich horen in tijden van crisis, was het verwijt van KLM, met name toen piloten van zusterbedrijf AirFrance staakten én toen de MH17, een KLM-vlucht, door een aanslag in een vliegramp eindigde.

Het was een behoorlijke deuk in zijn verder rimpelloze loopbaan, maar Eurlings heeft inmiddels weer een nieuwe baan als directeur bij investeringsmaatschappij Knighthood Capital. Volgens de voorzitter van de investeringsmaatschappij, James Hogan, is Eurlings een waardevolle toevoeging aan zijn bedrijf, vertelde hij al eens. ,,Naast zijn expertise op het vlak van luchtvaart en horeca, zal zijn ervaring in de samenwerking tussen overheid en de private sector goed van pas komen in onze projecten.”

Volledig scherm Camiel Eurlings. © ANP

Fred Teeven

Fred Teeven is een goed voorbeeld van iemand die na een carrière in de politiek niet per se weer snel en gemakkelijk aan een gewenste baan kwam. In 2015 stapte Teeven op als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vanwege de bonnetjesaffaire; een omstreden deal die hij in de jaren 90 als officier van justitie had gesloten met crimineel Cees H. Hij toonde korte tijd interesse in een burgemeesterspost in Haarlem, maar dat zag niet iedereen zitten. Een internetpetitie tegen Teeven als burgemeester was in no time al honderden keren ondertekend.

Hij ging onder andere aan de slag als ondernemer; samen met een partner zette hij een adviesbureau op dat bedrijven adviseert over veiligheid en cybercrime. Bovendien startte hij in 2017 als parttime buschauffeur bij Connexxion in de regio Haarlem; de ultieme carrièreswitch. Volgens een woordvoerder van het ov-bedrijf is het rijden op de bus altijd al een jongensdroom van hem geweest. Daarnaast had hij geen zin om lijdzaam thuis te wachten op een nieuwe baan, vertelde hij eerder aan deze site.

Volgens de laatste berichtgeving werkt Teeven nog steeds af en toe als buschauffeur en is hij sinds 2020, managing partner bij Meines Holla & Partners, een public affairs- en lobbykantoor. ,,Ik ben aardig bezig hoor, op het ogenblik. Het gaat stapje voor stapje’’, zei hij een tijdje geleden.

Volledig scherm Fred Teeven werd parttime buschauffeur. © ANP

Hero Brinkman

Over een carrièreswitch gesproken: Hero Brinkman was jarenlang werkzaam als inspecteur bij de politie. Van 2006 tot 2012 was hij Kamerlid voor de Partij voor de Vrijheid. Nadat hij uit de PVV-fractie was gestapt, ging hij in de zomer van 2012 verder met het Democratisch Politiek Keerpunt. Hij verliet datzelfde jaar noodgedwongen het parlement, nadat zijn partij bij de landelijke verkiezingen geen zetels behaalde.

Na zijn vertrek pakte hij zijn oude carrière als politieagent weer op, maar in 2016 werd Brinkman door de politie voorwaardelijk ontslagen wegens plichtsverzuim. Overigens is de ex-politieman momenteel nog steeds verwikkeld in een rechtszaak. Brinkman wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie naar de Telegraaf.

Na zijn tijd bij de politie werd het idee voor een eigen barbecue-restaurant geboren: BBQ-hero’s. ,,Ik was altijd al een barbecuefreak, ik houd van kokkerellen en ik ben goed met vlees’’, vertelde hij eerder aan deze site. Drie weken voor de coronacrisis heeft hij het restaurant kunnen verkopen, laat hij weten. ,,Dat was een van mijn betere beslissingen.” Samen met zijn vrouw heeft hij nu een stichting om oosterse arbeidsmigranten te helpen.

Het vinden van werk na zijn baan als PVV-politicus valt hem flink tegen. ,,Je moet driehonderd bergen over voor je in aanmerking komt voor een baan, want mensen hebben vooroordelen.’’

Volledig scherm Nieuwe carrière Hero Brinkman als Grill master. © Frank Jansen

