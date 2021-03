Deze ene tip van Arie Boomsma maakt gezonder leven een stuk simpeler

Geen onderhandelingsruimte

Life is what happens while your busy making other plans, zong John Lennon ooit, en zo is het ook met voornemens. Maar het zijn niet alleen de uitzonderingen die problemen opleveren, het gaat ook om de speelruimte die er nog zit in je voornemen zélf. Een paraplubeslissing zou in dit geval zijn: ,,Ik eet deze maand géén toetjes meer.’’ Best streng, maar ook gelijk lekker duidelijk. Er ligt geen onderhandelingsruimte in besloten. Is dit een toetje? Ja? Is de maand nog bezig? Ook ja? Dan is het helder: no way, Jose! Ook niet als het héél gezellig is.