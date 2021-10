Deze software maakt je werkdag makkelijker

1. Automatiseer je taken

‘Hersenloze taken’ als afspraken noteren, standaard mailtjes sturen en informatie kopiëren van programma naar programma slurpen niet alleen tijd op, maar maken het ook moeilijker om je te concentreren op zaken die wel de moeite waard zijn. Het automatiseren van dit soort simpele taken kan een uitkomst zijn, weet Karsten. ,,Ik ken iemand die 200 mails per dag krijgt en daardoor in de stress schiet. Hij heeft daar helemaal geen tijd voor. Daarom maakte hij een automatisch proces dat alle mails die zijn adres in de cc hebben staan, automatisch in een aparte map zet. Zo vermindert hij de druk op zichzelf.’’

De software: Je hoeft geen IT-expert te zijn om je taken te automatiseren. Een service als IFTTT kan gebruikers eenvoudig veelvoorkomende taken uit handen nemen. De afkorting staat voor ‘If this, then this’ (in het Nederlands ‘Als dit, dan dat’) en vertelt in een notendop wat er gebeurt. Je kiest eerst een programma op je computer en een voorwaarde (bijvoorbeeld: ‘Als mijn mailprogramma een bericht krijgt waarin ik in de cc sta...’ en verbindt dit aan een actie (‘...stop je die mail in een aparte map’). Ook kunnen verschillende programma’s aan elkaar gekoppeld worden, zodat je geen tijd meer kwijtraakt aan het kopiëren en plakken van informatie over en weer. IFTTT heeft een gratis en een betaalde variant. Andere vergelijkbare opties zijn Zapier en Microsoft Power Automate.