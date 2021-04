Deze stellen emigreerden in coronatijd: ‘Ik vraag me regelmatig af waar we aan begonnen zijn’

‘We eten al weken citroencake, omdat de boom maar citroenen blijft geven’

Ferry Kager (34) en Eva Kager-Krul (33) vertrokken in oktober 2020 naar La Redondela in Zuid-Spanje, nadat ze in februari 2020 een landhuis hadden gekocht om een guesthouse en kitesurfschool te beginnen.

In de agenda van Ferry en Eva Kager stond al maandenlang een grote cirkel om februari 2021. Dan zouden de eerste gasten komen voor een yoga- en kitesurfvakantie. ‘Maar in plaats daarvan zitten we hier met z’n tweeën in een lockdown zonder einddatum,’ zegt Ferry. ‘Het uitje van de dag is onze post ophalen bij het postkantoor.’