Deze thee-ondernemers lieten investeerders Dragons’ Den tegen elkaar opbieden

Wanneer investeerders van Dragons’ Den tegen elkaar opbieden om een bedrijfsaandeel van jou te bemachtigen, zit je als deelnemer op rozen. In de tweede aflevering op NPO 1 was zojuist te zien dat Johan Jansen (36) en Dionne Oomen (30) met LocalTea in die positie zaten. Het duo kweekt en verwerkt hun eigen thee, maar wil nu internationaal furore maken en serieus inzetten op sales.

1 miljoen euro tegen een aandeel van 10 procent in LocalTea. Met dat doel trokken de jonge ondernemers begin februari door een dik pak sneeuw vanuit Zundert richting de Amsterdamse opnamestudio van Dragons’ Den. ,,Wat een leuke dag!”, glundert Oomen ruim een maand later. ,,We hadden eigenlijk verwacht dat Won Yip de investeerder zou zijn die in actie zou komen. Vooral door zijn horeca-achtergrond. Dat Nikkie Plessen degene was die een miljoen bood voor 20 procent van de aandelen, was dan ook verrassend. En ook echt een heel mooi bod.’’

Totdat Schoen en Perridon er met 1,5 miljoen tegen een bedrijfsaandeel van 16 procent overheen gingen. ,,Nooit verwacht dat we dit eruit zouden halen. Waarom we zo bescheiden zijn met zo’n mooi product? Geen idee. We horen het wel vaker. Misschien is het onze Brabantse bescheidenheid”, verklaren zij tegen De Ondernemer.

Die bescheidenheid lijkt overbodig. LocalTea staat te boek als de enige grootschalige theeproducent in Europa, is op dit moment verkrijgbaar in allerlei horecagelegenheden en in filialen van Jumbo, Plus, Spar, Sligro en Makro. De theemakers bieden hun planten tevens aan in tuincentra door het hele land. Er wordt alles aan gedaan om met goede kop thee een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

750.000 lokale kopjes thee

Omgerekend bracht hun bedrijf vorig jaar 750.000 lokale kopjes thee bij de mensen en dat aantal willen ze volgend jaar verdubbelen. Om dat te bereiken is de inbreng van Schoen en Perridon meer dan welkom. Jansen: ,,Als je kijkt naar online verkoop, is Pieter goud waard. En voor Michel geldt hetzelfde als het gaat om internationale expansie. Die twee zijn strategisch ontzettend sterk. Jaap Korteweg, de oprichter van De Vegetarische Slager, is sinds vorig jaar ook investeerder en inmiddels is wel gebleken dat er een goeie synergie tussen deze drie topondernemers heerst.”

Quote Toen het project rond de theeplant drie jaar geleden was afgerond, moest het merk nog worden gebouwd. Dat kostte nogal wat geld dat er eigenlijk niet was Dionne Oomen, LocalTea

Samenwerkingen als die met Korteweg zijn precies degene waar LocalTea op zinspeelt. Oomen vertelt dat de naamsbekendheid van hun thee niet zal groeien door schreeuwerige reclames en opdringerige advertenties op social media, maar juist door de bijdrage van ambassadeurs als Korteweg en nu dus ook Schoen en Perridon. ,,Toen het project rond de theeplant drie jaar geleden was afgerond, moest het merk nog worden gebouwd. Dat kostte nogal wat geld dat er eigenlijk niet was. We zijn toen een succesvolle crowdfundingcampagne begonnen waar ambassadeurs uit voort zijn gekomen die voor ons het verschil in de investeringswereld hebben gemaakt. Dankzij hen hebben wij bestaansrecht.”

Hele nacht laten trekken

Het bedrijf is ontstaan na Jansens bezoek aan China, zo vertelde hij in de aflevering. Hij reisde er een half jaar rond, bezocht een klein dorpje waar thee werd geproduceerd en keerde huiswaarts met een ondernemersplan.

Het roept de vraag op wat thee precies in Jansen losmaakt en hoe een enkel bezoek aan dat dorpje heeft kunnen leiden tot het starten van een eigen onderneming. ,,Ik ben op een tuindersbedrijf opgeroeid”, verklaart hij. ,,Daar deed ik alles samen met mijn opa. Samen in de tuin, samen op de trekker en samen in de vrachtwagen. Mijn opa was een enorme theedrinker en wanneer hij een pot zette, liet hij deze de hele nacht trekken. Die sterke thee schonk hij de volgende ochtend dan altijd in een Grolschflesje. Zo eentje met een beugel en die nam hij werkelijk overal mee naartoe. Ik hou van kinds af aan ook al van thee, maar hij fascineerde mij.”

Volledig scherm Dionne Oomen van LocalTea © LocalTea

,,Toen ik later in China met eigen ogen zag dat men groene, zwarte en witte thee van één plant kan maken, was ik verkocht. Ook dat komt een beetje vanuit huis. Mijn moeder was altijd bezig met planten en is bovendien een natuurliefhebber. Tot dat moment had ik geen idee van de mogelijkheden van thee. En als ik die niet had, dan velen met mij ook niet. Ik moest iets met die kennis doen. Om die reden ben ik acht jaar geleden begonnen met het aanpassen van theeplanten om ervoor te zorgen dat ze ook in Europees klimaat kunnen groeien.”

Lokale productie

Iets waar Jansen met vlag en wimpel in is geslaagd. LocalTea bestaat vandaag de dag uit een plantage over 2 hectare met daarop 3 miljoen planten. De theegrond in Zundert zal echter niet worden uitgebreid om aan de toenemende vraag te voldoen. ‘Let’s make tea local’ is het streven van de twee succesvolle Dragons’ Den-deelnemers en daarom zullen andere boeren hun thee ook op andere locaties gaan produceren. Precies zoals bij onze zuiderburen al het geval is. Daar is donderdag de eerste lichting Belgische thee geproduceerd waarmee tevens het startsein voor de verovering van Europa heeft geklonken. Welk land volgt?

