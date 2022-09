Deze vraag moet je bij een sollicitatiegesprek altijd stellen

Op een briefje staat de inlog van de computer, maar ik durf hem niet in te typen. Tussen de toetsen van mijn ‘nieuwe’ toetsenbord zie ik sesamzaadjes, kruimels, stof en draden zitten die weinig anders dan schimmel kunnen zijn. Met afschuw bekijk ik het geheel. Dit kan weinig goeds betekenen. Mijn voorganger at blijkbaar altijd haar lunch aan de computer, anders dan wat me op het hart was gedrukt.

Tijdens mijn sollicitatiegesprekken vraag ik namelijk altijd nadrukkelijk naar de heersende lunchcultuur. Hoe lunchen jullie hier? Het is een dommige, onschuldige vraag die tussen neus en lippen door álles zegt over een bedrijf. Mijn aankomende leidinggevende meende dat mijn team meestal wel samen een lunchwandeling deed. Maar bekende ook meteen dat ze zelf haar boterhammen eigenlijk altijd achter de computer at en het daarom niet goed wist: slecht voorteken nummer een. Je wil een cultuur waar goed voor jezelf zorgen de norm is en waar het management hierin het goede voorbeeld geeft. Juist tijd nemen voor lunch is daarin belangrijk.

Quote Samen eten is wat ons mensen van oudsher bindt

Waarom? Om zoveel redenen dat ik bijna niet weet waar ik moet beginnen. Allereerst is het niet goed voor je lijf om de hele dag te zitten, dus de middagpauze is een welkom moment om even de benen te strekken. Het voorkomt ook dat je te veel eet, omdat je even aandacht kan besteden aan je maal en het niet gedachteloos wegpropt.

Ander venster op de wereld

Je hersenen zijn je ook dankbaar: even weg van je werk en in een andere omgeving. De plek waar je de meeste kans hebt op frisse ideeën. Mensen die tijd nemen om te lunchen zijn hierna weer een stuk productiever. Daarnaast is het een belangrijk sociaal moment. Samen eten is wat ons mensen van oudsher bindt. Zelfs als je je collega’s niet zo mag. Het zijn toch ook geen monsters? In het slechtste geval geven deze gesprekken je een ander venster op de wereld.

Als bedrijf des te meer reden om te zorgen dat er een goede lunchcultuur is. Het management kan het voortouw nemen door geen vergaderingen in lunchtijd te plannen en zelf ook nadrukkelijk tijd vrij te nemen. Misschien kun je ook leuke bijeenkomsten organiseren die samen lunchen bevorderen. Dus. Dat gezegd hebbende: ik ben effe lunchen.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.